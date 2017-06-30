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На конференції судді взяли участь у флешмобі на підтримку проекту №6232. Народні обранці побачили — і проголосували за кодекси.

На конференції судді взяли участь у флешмобі на підтримку проекту №6232. Народні обранці побачили — і проголосували за кодекси.

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