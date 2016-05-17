28.04.2017 11:35



Посилити відповідальність за ряд злочинів щодо осіб похилого віку можуть народні обранці. Пояснюється це беззахисністю таких осіб, а також показниками статистики.

Відповідні пропозиції містяться в законопроекті «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення покарання за деякі злочини проти осіб похилого віку» (№6397). Як зазначається в пояснювальній записці до проекту в останні роки в Україні прослідковується чітка тенденція до збільшення кількості злочинів щодо осіб похилого віку. Тільки в 2015 році від дій злочинців постраждало 27,3 тис. осіб літнього віку та інвалідів. Для прикладу, у 2007 році від злочинів постраждало 13,4 тис. пенсіонерів, у 2009 – 17 тис.

«У переважній більшості випадків особи похилого віку стають жертвами корисливих злочинів: крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство, умисне вбивство з корисливих мотивів. Згідно з дослідженнями, особи похилого віку також часто стають жертвами сімейно-побутових злочинів. Крім того, саме особи похилого віку часто стають жертвами злочинів у сфері ринку житла», – пояснюється необхідність ухвалення змін.

Тому на думку нардепів, ситуація, що склалася вимагає посилення покарання за злочини проти осіб похилого віку через встановлення відповідних кваліфікуючих ознак в статтях Особливої частини КК. Зокрема, це стосуватиметься таких злочинів як умисне вбивство, побої, катування, крадіжка, грабіж, розбій, тощо.