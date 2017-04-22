22.04.2017 17:37



У Німеччині можуть увести заборону на риболовлю для дітей. Захисники тварин непокояться, що таким чином людей з малого віку привчають до жорстокості.

Цього року всі заходи, пов’язані з виловом риби в дитячих літніх таборах, повністю виключені з розважальної програми. Як стверджує інформаційне агентство merkur.de, найближчим часом у силу повинен вступити закон, який забороняє дитячу риболовлю з метою розваги.

Ініціатор заборони — німецька організація захисту тварин Peta, представники якої вважають, що неприпустимо вчити дітей убивати тварин для розваги.

Заборону вже ввели в Роттенбургу (Баварія). Найближчим часом вона повинна почати функціонувати і в інших федеральних землях. У цьому організацію підтримує місцева влада. «Навіть попри те, що рибальські курси в таборах пропонувалися дітям більш як 20 років поспіль, цього року все має змінитися», — сказав представник Peta.

Загалом риболовля у Німеччині — задоволення не з дешевих. Тільки на ліцензію знадобиться від €15 до 25 за сезон. Не кажучи про штрафи за найменше недотримання правил: починаючи від розміру улову й закінчуючи кількістю гачків на вудці.