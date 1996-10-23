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При купівлі будинку необхідно пам’ятати і про вартість оренди земельної ділянки, на якій він розташований.

При купівлі будинку необхідно пам’ятати і про вартість оренди земельної ділянки, на якій він розташований.

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