18.02.2017 12:58



Заміна роботами державних службовців дозволить заощадити мільярди фунтів платників податків. Крім того, суспільні послуги стануть кращими, більш безпечними та доступними.

Аналітичний центр Reform підготував дослідження «Робота в прогресі» про можливість заміни чиновників роботами, повідомляє The Telegraph. Так, 90% зі 137 тис. осіб адміністративного персоналу Вайтхоллу (британський уряд) можна було б замінити «штучним інтелектом» до 2030 року, що дозволило б зекономити £2,6 млрд на рік, відзначило видання.

Також у дослідженні сказано, що розумні машини та автономні роботи могли б виконувати роботу 250 тис. працівників державного сектору.

Крім того, за даними аналітичного центру, можна замінити 90 тис. адміністраторів та 24 тис. працівників реєстратури, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямів. Таким чином, завдяки спеціальному безкоштовному додатку більш як мільйон людей зможуть проконсультуватися з чат-ботом замість людини.

Cпівдиректор однієї з програм в Оксфордському університеті Карл Фрей зауважив, що незабаром роботи зможуть виконувати обов’язки й працівників середнього класу.

Дослідники вже склали список спеціальностей, які з вірогідністю 90% можуть освоїти роботи.