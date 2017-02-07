16.02.2017 10:26



16 лютого кандидати на посади суддів Верховного Суду складають анонімне письмове тестування. Його проведення транслюватиметься у режимі реального часу.

Відеотрансляція тестування відбувається на youtube-каналі ВККС, передає «Закон і Бізнес».

Під час складення іспиту дозволяється користуватися екзаменаційними матеріалами, ручкою із чорнилом синього або чорного кольорів, а також чистими аркушами паперу для власних записів.

При виконанні практичного завдання кандидатам дозволяється користуватися також текстами нормативно-правових актів, постановами пленумів судів щодо забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ та інформаційними листами судів на друкованих паперових носіях. Використання будь-яких інших джерел інформації на паперових або електронних носіях, зокрема мобільних телефонів або інших гаджетів — заборонено.

У приміщенні, де складатиметься іспит, можуть бути присутніми виключно працівники Комісії, кандидати на посаду судді, акредитовані представники засобів масової інформації, а також спостерігачі, які повідомили про свої наміри бути присутніми на ньому згідно з Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Як повідомлялося раніше, за період 6 по 10 лютого 2017 року колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів допустили до кваліфоцінювання 630 кандидатів на посади суддів у складі Верховного Суду.

Закон і Бізнес