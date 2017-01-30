14.02.2017 09:46



За період 6 по 10 лютого 2017 року колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів допустили до кваліфоцінювання 630 кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду. Стосовно 5 осіб зупинено процес оцінювання, а відмовлено у допуску — 20.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВККС.

Поіменний перелік кандидатів, допущених до складення кваліфікаційного оцінювання, можна переглянути за посиланням.

За результатами перевірки відповідності особи вимогам до кандидатів початково Комісією були допущені до участі у конкурсі 653 особи. Після проведення спеціальної перевірки ВККС відсіяла 28 кандидатів, з-поміж яких:

Відмовлено у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання 20 особам, зокрема:

· Бабенку Костянтину Анатолійовичу;

· Бакалінській Ользі Олегівні;

· Бирковичу Олександру Івановичу;

· Демченку Миколі Олександровичу;

· Дрішлюку Володимиру Ігоровичу;

· Зарубі Петру Івановичу;

· Карплюку Олегу Івановичу;

· Козловській Людмилі Володимирівні;

· Костюку Сергію Вікторовичу;

· Кузюрі Миколі Миколайовичу;

· Куценку Олександру Володимировичу;

· Назарову Івану Володимировичу;

· Нескородженій Ларисі Леонідівні;

· Петрову Євгену Вікторовичу;

· Руснаку Анатолію Івановичу;

· Савчуку Сергію Вікторовичу;

· Снегірьову Віталію Андрійовичу;

· Станіславському Валерію Петровичу;

· Судакову Валерію Валерійовичу;

· Яхно Юлії Леонідівні.

Залишено без розгляду питання про допуск до кваліфікаційного оцінювання 3 осіб, зокрема:

· Антонюка Олександра Андрійовича;

· Панасюка Олександра Сергійовича;

· Позняка Олександра Миколайовича.

З-поміж допущених кандидатів стосовно 5 осіб зупинено процес оцінювання до набрання законної сили вироком суду або припинення кримінального провадження, зокрема:

· Гетьманенко Алли Іванівни;

· Ємельянова Артура Станіславовича;

· Ковтуненка Віталія Володимировича;

· Петрика Ігоря Йосиповича;

· Ющука Олега Сергійовича.

Кандидати, які мають право на складення іспиту до Верховного Суду:

· Кандидати на посади суддів Касаційного адміністративного суду – 119 осіб;

· Кандидати на посади суддів Касаційного господарського суду – 130 осіб;

· Кандидати на посади суддів Касаційного кримінального суду – 177 осіб;

· Кандидати на посади суддів Касаційного цивільного суду – 199 осіб.

«У процесі спеціальної перевірки ВККСУ зробила близько 6500 запитів до різноманітних відомств та установ, зокрема Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров`я, Міноборони, МВС, НАЗК, НАБУ тощо, та отримала стільки ж відповідей. За результатами цих дій кількість кандидатів на посади суддів дещо скоротилася. Деякі претенденти не були допущені у зв’язку з наявністю недоліків у документах про освіту, інші – через інформацію з Міноборони, яке мало претензії до військовозобов’язаних. Щодо окремих кандидатів надійшла інформація про розпочаті стосовно них кримінальні провадження, тому згідно із законодавством Комісія їх допустила до участі у конкурсі, проте тимчасово призупинила стосовно них проведення кваліфоцінювання», – зазначив голова ВККС Сергій Козьяков.

Нагадаємо, 16 лютого 2017 року кандидати на посади суддів Верховного Суду, які були допущені до складення кваліфікаційного оцінювання, складатимуть анонімне письмове тестування, а 21 лютого 2017 року виконуватимуть практичне завдання.

Закон і Бізнес