За період 6 по 10 лютого 2017 року колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів допустили до кваліфоцінювання 630 кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду. Стосовно 5 осіб зупинено процес оцінювання, а відмовлено у допуску — 20.
Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВККС.
Поіменний перелік кандидатів, допущених до складення кваліфікаційного оцінювання, можна переглянути за посиланням.
За результатами перевірки відповідності особи вимогам до кандидатів початково Комісією були допущені до участі у конкурсі 653 особи. Після проведення спеціальної перевірки ВККС відсіяла 28 кандидатів, з-поміж яких:
Відмовлено у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання 20 особам, зокрема:
· Бабенку Костянтину Анатолійовичу;
· Бакалінській Ользі Олегівні;
· Бирковичу Олександру Івановичу;
· Демченку Миколі Олександровичу;
· Дрішлюку Володимиру Ігоровичу;
· Зарубі Петру Івановичу;
· Карплюку Олегу Івановичу;
· Козловській Людмилі Володимирівні;
· Костюку Сергію Вікторовичу;
· Кузюрі Миколі Миколайовичу;
· Куценку Олександру Володимировичу;
· Назарову Івану Володимировичу;
· Нескородженій Ларисі Леонідівні;
· Петрову Євгену Вікторовичу;
· Руснаку Анатолію Івановичу;
· Савчуку Сергію Вікторовичу;
· Снегірьову Віталію Андрійовичу;
· Станіславському Валерію Петровичу;
· Судакову Валерію Валерійовичу;
· Яхно Юлії Леонідівні.
Залишено без розгляду питання про допуск до кваліфікаційного оцінювання 3 осіб, зокрема:
· Антонюка Олександра Андрійовича;
· Панасюка Олександра Сергійовича;
· Позняка Олександра Миколайовича.
З-поміж допущених кандидатів стосовно 5 осіб зупинено процес оцінювання до набрання законної сили вироком суду або припинення кримінального провадження, зокрема:
· Гетьманенко Алли Іванівни;
· Ємельянова Артура Станіславовича;
· Ковтуненка Віталія Володимировича;
· Петрика Ігоря Йосиповича;
· Ющука Олега Сергійовича.
Кандидати, які мають право на складення іспиту до Верховного Суду:
· Кандидати на посади суддів Касаційного адміністративного суду – 119 осіб;
· Кандидати на посади суддів Касаційного господарського суду – 130 осіб;
· Кандидати на посади суддів Касаційного кримінального суду – 177 осіб;
· Кандидати на посади суддів Касаційного цивільного суду – 199 осіб.
«У процесі спеціальної перевірки ВККСУ зробила близько 6500 запитів до різноманітних відомств та установ, зокрема Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров`я, Міноборони, МВС, НАЗК, НАБУ тощо, та отримала стільки ж відповідей. За результатами цих дій кількість кандидатів на посади суддів дещо скоротилася. Деякі претенденти не були допущені у зв’язку з наявністю недоліків у документах про освіту, інші – через інформацію з Міноборони, яке мало претензії до військовозобов’язаних. Щодо окремих кандидатів надійшла інформація про розпочаті стосовно них кримінальні провадження, тому згідно із законодавством Комісія їх допустила до участі у конкурсі, проте тимчасово призупинила стосовно них проведення кваліфоцінювання», – зазначив голова ВККС Сергій Козьяков.
Нагадаємо, 16 лютого 2017 року кандидати на посади суддів Верховного Суду, які були допущені до складення кваліфікаційного оцінювання, складатимуть анонімне письмове тестування, а 21 лютого 2017 року виконуватимуть практичне завдання.
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