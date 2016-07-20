14.02.2017 15:44



Народні депутати відмовились від підтримки законопроекту, яким пропонувалось запровадити поняття «порядного корупціонера» і «трудівника злочинного світу».

Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект «Про запобігання корупції та загальні засади йо-декларування» №5248.

Як пояснювали автори проекту, ініціатива мала надати можливість проведення належного контролю за доходами і витратами посадових осіб шляхом повного публічного доступу до інформації про них. Однак тільки в обсязі, що не порушуватиме особисті права суб’єктів декларування та пов’язаних із ними осіб.

Водночас Комітет вказав, що проект майже повністю дублює положення чинного закону «Про запобігання корупції». До того ж містить невдалі норми. Зокрема до таких парламентарі відносять поняття «порядний корупціонер» — корупціонер, який своєчасно, у терміни, передбачені законом, відображає в йо-декларації відомості про активи, інші доходи та вигоди, набуті в результаті корупційної діяльності. Крім того, пропонувалося запровадити термін «трудівники злочинного світу» — особи, які набувають активи, доходи, інші вигоди шляхом організації або безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень.