Розроблений робочою групою при Секретаріаті Кабміну Порядок перевірки електронних декларацій чиновників зареєстровано в Міністерстві юстиції.
Як повідомляє прес-служба Кабміну, 10 лютого напрацьований спільними зусиллями Порядок був прийнятий на засіданні НАЗК та надісланий до Мін’юсту, передає «Закон і Бізнес».
Раніше Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що у нього у відомстві за тиждень розробили «якісний Порядок перевірки е-декларацій», який НАЗК «не могло довести до ладу майже півроку». Він закликав НАЗК, прийняти документ у його редакції якнайшвидше.
Після затвердження Порядку відповідним рішенням, Мін'юст, як і обіцяв, зареєстрував його протягом однієї доби.
З розробленим робочою групою при Секретаріаті Кабміну Порядком проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування можна ознайомитися за посиланням.
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