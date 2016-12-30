14.02.2017 10:54



Розроблений робочою групою при Секретаріаті Кабміну Порядок перевірки електронних декларацій чиновників зареєстровано в Міністерстві юстиції.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, 10 лютого напрацьований спільними зусиллями Порядок був прийнятий на засіданні НАЗК та надісланий до Мін’юсту, передає «Закон і Бізнес».

Раніше Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що у нього у відомстві за тиждень розробили «якісний Порядок перевірки е-декларацій», який НАЗК «не могло довести до ладу майже півроку». Він закликав НАЗК, прийняти документ у його редакції якнайшвидше.

Після затвердження Порядку відповідним рішенням, Мін'юст, як і обіцяв, зареєстрував його протягом однієї доби.

З розробленим робочою групою при Секретаріаті Кабміну Порядком проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес