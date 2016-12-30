13.02.2017 14:12



Розроблений робочою групою при Секретаріаті Кабміну проект Порядку перевірки електронних декларацій чиновників підтримали члени НАЗК. У випадку затвердження відповідним рішенням, Мін'юст обіцяє зареєструвати його протягом однієї доби.

Як повідомляє прес-служба Мін'юсту, відомство розраховує, що НАЗК якнайшвидше схвалить розроблений Порядок та закликають членів Агентства підтвердити озвучену під час засідання робочої групи позицію про погодження тексту документу, передає «Закон і Бізнес».

З розробленим робочою групою при Секретаріаті Кабміну Порядком проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що у нього у відомстві за тиждень розробили «якісний Порядок перевірки е-декларацій», який НАЗК «не могло довести до ладу майже півроку». Він закликав НАЗК, прийняти документ у його редакції якнайшвидше.

Закон і Бізнес