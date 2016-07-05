10.02.2017 12:12



Підпорядковане Міністерству юстиції ДП «СЕТАМ» підписало договір Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України щодо продажу коштовностей через електронний майданчик.

Як повідомляє прес-служба Мін'юсту, про це заявив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов, передає «Закон і Бізнес».

«31 січня 2017 року вступив в силу наказ Міністерства фінансів про початок пілотного проекту з продажу дорогоцінностей через наш онлайн-аукціон. Наразі нами вже підписано договір з Держсховищем, розпочато процес узгодження переліку цінностей, що будуть реалізовуватись, і вже незабаром перші лоти з'являться в СЕТАМі», — заявив В. Вишньов.

За його словами, раніше реалізація цінностей з Державного сховища відбувалась шляхом проведення публічних аукціонів, що зменшувало потенційну аудиторію учасників.

«Експеримент триватиме до 1 липня 2017 року, тож, ми сподіваємось встигнути провести декілька хвиль торгів. За результатами торгів Міністерством фінансів прийматиметься рішення про доцільність запровадження електронних аукціонів на постійній основі», — резюмував Вишньов.

Закон і Бізнес