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В окремих ситуаціях обвинувачуваний може розраховувати на лояльне ставлення й пом’якшення вироку.

В окремих ситуаціях обвинувачуваний може розраховувати на лояльне ставлення й пом’якшення вироку.

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