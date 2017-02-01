10.02.2017 17:08



Рада улемів Індонезії планує найближчим часом видати фетву щодо непоширення фальшивих новин. Про це повідомляє Reuters.

«Ми видамо її якнайшвидше, тому що ситуація загрозлива, — пояснив голова ради Мааруф Амін. — Сподіваємося, що принаймні мусульмани більше не поширюватимуть фальшивок».

Рада улемів у цілому і дотримується поміркованої позиції. Її рішення не є юридично обов’язковими, але, як правило, сприймаються частиною мусульман як керівництво до дії.

Причиною видання фетви стала ситуація, що склалася довкола губернатора столиці країни Джакарти — Басуки Тжахаджі Пурнами, християнина за віросповіданням. Масові протести проти нього тривають уже 3 місяці.

Приводом для незадоволеності сотень тисяч мусульман, швидше за все, став ролик у соцмережі, розміщений невідомими противниками губернатора, котрі додали до невинного відео субтитри, де містилися неправдиві звинувачення. Це вистачило для того, щоб викликати обурення натовпу.

Заворушення використали у своїх цілях два противники Б.Т.Пурнами: вони мусульмани і мають намір поборотися за посаду губернатора на виборах, які пройдуть 15 лютого.

Всі спроби президента Джоко Відодо заспокоїти натовп ні до чого не привели. Лідер держави попросив користувачів соцмереж не поширювати неперевірену інформацію, а члени уряду навіть організували зустріч із представниками Фейсбуку, щоб разом вирішити, як подолати проблему.