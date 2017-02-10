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«Верховники» анонсували проведення в березні міжнародної конференції щодо практики застосування ст.5 конвенції.

«Верховники» анонсували проведення в березні міжнародної конференції щодо практики застосування ст.5 конвенції.

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