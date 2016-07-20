31.01.2017 10:57



Народним депутатам набридло, що підготовлені ними законопроекти копіюють колеги і вносять до парламенту від свого імені ніби альтернативи. Тому парламентарі вирішили захистити свої ініціативи авторським правом.

Стаття 54 Конституції передбачає, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав. Разом з тим, звернули увагу народні обранці, ці гарантії фактично не поширюються на тексти підготовлених ними законопроектів.

«Часто тексти норм пропонованих законопроектів копіюються суб’єктами законодавчої ініціативи один у одного, що у подальшому використовується для власного політичного піару, тим самим порушуються норми Конституції», — наголошує народний депутат Юрій-Богдан Шухевич.

У зв’язку з цим парламентар підготував законопроект «Про авторське право на тексти законодавчих актів» № 5689, відповідно до якого на парламентські ініціативи поширюватимуться гарантії, а значить і передбачатиметься відповідальність за їхню крадіжку.