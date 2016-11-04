30.01.2017 12:53



РСУ роз’яснила, хто і кого може обирати делегатом на позачерговий XIV з’їзд суддів у складних кадрових ситуаціях, пов’язаних з незаповненістю вакантних посад суддів. Текст рішення РСУ №2 друкує «Закон і Бізнес».

Рада суддів України

Рішення

23 січня 2017 року м.Київ №2

Щодо обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів Б.Моніча щодо обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів, делегатів на з’їзд суддів, Рада суддів

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням РСУ від 2.12.2016 №87 вже зверталася увага на складну кадрову ситуацію у судах, пов’язану з незаповненістю вакантних посад суддів.

За результатами проведеного Радою суддів аналізу було встановлено, що на той час в Україні по одному судді здійснювали правосуддя у 65 судах, по 2 судді — у 191 суді.

Рішенням РСУ від 10.01.2017 №1 скликано позачерговий XIV з’їзд суддів, який призначено на 14—15 березня 2017 року.

У зв’язку з викладеним порядок обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів у судах, де працює один суддя, потребує додаткового регулювання.

Реалізуючи свої повноваження визначати порядок скликання і проведення спільних зборів суддів місцевих загальних судів, передбачені абз.3 ч.7 ст.128 закону «Про судоустрій і статус суддів», РСУ виходить з такого.

Статтею 128 закону визначено, що збори суддів — зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

Збори суддів скликаються головою відповідного суду за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості суддів цього суду.

Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні не менше 2/3 кількості суддів цього суду. У голосуванні беруть участь лише судді цього суду.

Частиною 2 ст.56 закону закріплено право кожного судді брати участь у суддівському самоврядуванні.

Зіставляючи наведені норми законодавства, Рада суддів приходить до висновку, що передбачена можливість прийняття колективного рішення з обговорюваних питань на зборах суддів не є абсолютною. У судах, де залишився працювати один суддя, не може бути обмежено його право на участь у суддівському самоврядуванні.

За таких обставин проведення зборів суддів за участю одного судді з метою висунення делегата на спільні збори суддів місцевих загальних судів не суперечить вимогам ст.128 закону, оскільки дотримуються загальні вимоги щодо скликання зборів та їх повноважності.

Абзацом 4 ст.128 закону визначено, що делегатом на спільні збори суддів місцевих загальних судів не може бути обраний суддя, який займає адміністративну посаду в суді.

Згідно з ч.6 ст.131 закону делегатами на з’їзд суддів не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Частиною 1 ст.20 закону визначено, що адміністративними посадами в суді є посади голови суду та заступника (заступників) голови суду.

Частиною 3 ст.24 закону передбачено, що у разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення — заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду — суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Аналогічним чином врегульоване питання здійснення адміністративних повноважень у апеляційних, касаційних судах та Верховному Суді (ч.3 ст.30, ч.8 ст.42, ч.5 ст.39).

Очевидним є те, що у судах, де залишився працювати один суддя, він же є суддею, який здійснює адміністративні повноваження.

Так само можуть мати місце випадки, коли в окремих судах збори суддів не обрали голову суду або заступників у порядку, визначеному ст.20 закону.

За таких обставин визначення потребує питання, чи слід вважати особу, яка здійснює адміністративні повноваження, особою, яка обіймає адміністративну посаду судді.

Вирішуючи це питання, РСУ виходить з такого.

Правовий статус судді, який перебуває на адміністративній посаді, має такі особливості:

1. Перелік адміністративних посад чітко визначений законом: голова суду та заступник (заступники голови суду).

2. Обрання судді на адміністративну посаду відбувається за спеціальною процедурою, визначеною ст.20 закону.

3. Таке обрання відбувається на певний строк, а право обіймати адміністративну посаду декілька разів обмежене (не більше двох строків поспіль).

4. Вибуття голови суду, заступника голови суду у відпустку, відрядження, перебування на лікарняному не позбавляє його адміністративної посади.

Правовий статус судді, який здійснює адміністративні повноваження, теж має свої особливості:

1. Суддя, який здійснює адміністративні повноваження, прямо не відноситься законом до осіб, які обіймають адміністративні посади судді.

2. Особа наділяється правом здійснювати адміністративні повноваження «автоматично» у випадках, встановлених законом (у разі відсутності голови суду або у разі відсутності заступника голови суду, за умови наявності більшого стажу в порівнянні з іншими суддями).

3. Одна особа може здійснювати адміністративні повноваження протягом невизначеного строку та необмежену кількість.

4. Вибуття судді, який здійснює адміністративні повноваження, у відпустку, відрядження, перебування його на лікарняному має своїм наслідком те, що адміністративні повноваження починає здійснювати інший суддя суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Наведене вище свідчить, що здійснення адміністративних повноважень не є тотожним зайняттю адміністративної посади судді.

З цих підстав судді, які здійснюють адміністративні повноваження, мають право бути обраними делегатами на спільні збори місцевих загальних судів та делегатами на з’їзд суддів України.

На підставі викладеного, відповідно до ст.124, ч.5 ст.131 закону «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого позачерговим X з’їздом суддів 16.09.2010 (зі змінами), РСУ

ВИРІШИЛА:

1. Визначити, що проведення зборів суддів за участю одного судді з метою висунення делегата на спільні збори суддів місцевих загальних судів, а також висунення делегата на з’їзд суддів не суперечить вимогам ст.128 закону.

2. Визначити, що здійснення адміністративних повноважень не є тотожним зайняттю адміністративної посади судді, тому судді, які здійснюють адміністративні повноваження, мають право бути обраними делегатами на спільні збори місцевих загальних судів та делегатами на з’їзд суддів.

Голова

В.СІМОНЕНКО