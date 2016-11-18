25.01.2017 17:57



Радник Сергій Корнієнко та старший юрист Максим Корчагін стали партнерами юридичної фірми «Антіка».

С.Корнієнко є експертом у галузі корпоративного права, антимонопольного законодавства, користування надрами, нерухомості та будівництва. Його професійний досвід включає роботу й керівництво юридичними департаментами в іноземних компаніях протягом більше ніж 15 років.

М.Корчагін працює в ЮФ «Антіка» з моменту її заснування. Кандидат юридичних наук, який спеціалізується у сфері вирішення судових спорів. Його професійний досвід включає ведення судових справ, пов’язаних з вирішенням корпоративних конфліктів, виконанням договорів, представництвом інтересів у спорах у сфері кредитних відносин, нерухомості, банкрутства, захисту права власності.