23.01.2017 17:09



За минулий рік місцевими судами Івано-Франківської області розглянуто справ щодо керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння щодо 1969 осіб. Загальна сума штрафів сягнула понад 10 млн гривень.

Накладено адміністративне стягнення за ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення на 1733 особи на загальну суму понад 10 млн гривень. Щодо 234 осіб справи закрито з різних підстав, а до двох неповнолітніх застосовано заходи впливу, передбачені ст.24-1 КУпАП.

Відзначається незначне зменшення кількості таких справ порівняно із 2015 роком — зменшилося на 111. Однак загальний розмір накладеного штрафу, навпаки, суттєво збільшився — більш ніж удвічі (у 2015-му — 4,9 млн гривень).

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі Апеляційного суду Івано-Франківської області, переглянуто 89 постанов у цій категорій справ (4,5%), з них 35 — скасовано (40%). Порівняно із 2015 роком, кількість скасованих рішень судів першої інстанції зросла на 17%.