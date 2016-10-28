23.01.2017 12:46



Торік судді Окружного адміністративного суду міста Києва слухали по 30 справ на день. Цьогоріч навантаження ще збільшиться, оскільки на розгляді вже знаходиться понад 16000 справ, а суддів, що мають повноваження всього 12.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у прес-службі суду, 23 січня цього року ще у п'яти суддів ОАСК — Ігоря Погрібніченка, Ігоря Іщука, Віктора Шулежка, Віктора Данилишина та Костянтина Кобилянського — закінчилися повноваження. Понад 3500 справ, не розглянутих суддями у зв'язку з навантаженням та закінченням їхніх повноважень, будуть направлені на повторний автоматизований розподіл – судовий розгляд адміністративної справи розпочнеться спочатку.

Згідно зі статистикою, торік на розгляді суддів ОАСК перебувало майже 32,5 тисяч справ, з яких 14,5 тисяч не було розглянуто, оскільки лише у 17 з 49 суддів були повноваження. При цьому кожен суддя щомісяця розглядав 120—200 справ. Тепер ці цифри можуть істотно зрости, оскільки склад діючих суддів скоротився майже вдвічі. Водночас, у березні 2017 року закінчуються повноваження ще у одного судді.

«Довготривале не призначення суддів на посади безстроково призвело до накопичення справ та недотримання строків їх розгляду. В результаті, громадяни, які звертаються до суду, змушенні чекати не один тиждень на перше засідання та місяці на вирішення справи по суті», — заявив голова ОАСК Павло Вовк.

Він зауважив, що після того, як у п'яти суддів закінчилися повноваження, у кожного на розгляді буде понад 1500 справ. «Це цифри лише на січень 2017 року. Сподіваюсь, що у зв’язку із набуттям чинності законом «Про Вищу раду правосуддя» процес призначення активізується, пришвидшиться розгляд справ і громадяни отримуватимуть рішення у розумні строки», — підсумував П.Вовк.