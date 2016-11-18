17.01.2017 14:17



Збори суддів Господарського суду міста Києва звернулися до Ради суддів та Вищої ради правосуддя з проханням дати оцінку законності дій правоохоронців при затриманні та триманні під вартою їхнього колеги.

За інформацією прес-служби ГСК, 12 січня співробітниками Генеральної прокуратури, Спеціальної антикорупційної прокуратури та Служби безпеки було затримано суддю Господарського суду м. Києва за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14 («Готування до злочину»), ч.3 ст.190 («Шахрайство») Кримінального кодексу.

Водночас усупереч гарантіям, встановленим Конституцією, законом «Про судоустрій і статус суддів», Кримінальним процесуальним кодексом, а також міжнародними документами, у ЗМІ та мережі Інтернет, на офіційних сторінках державних органів та від імені високопосадовців, поширюються публікації, в яких викладена інформація, що порушує презумпцію невинуватості затриманого. Зокрема, наданням кваліфікації його дій за відсутності вироку суду та прямими звинуваченнями у злочині. У ГСК наголошують, що подібні повідомлення неприпустимі у демократичному правовому суспільстві.

Розголошення інформації щодо затримання судді суперечить і положенням резолюцій Генеральної асамблеї ООН від 29.11.1985 №40/32 та від 13.12.1985 №40/146.

Крім того згідно із законом «Про судоустрій і статус суддів» суддя є недоторканним і не може бути затриманий або утримуватися під вартою чи арештом без згоди Вищої ради правосуддя суддю. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Аналогічні приписи містяться у ст.482 КПК.

Всупереч цим гарантіям суддя ГСК утримується під вартою з 12 січня за відсутності згоди ВРП.

Крім того, як вбачається зі ЗМІ, під час затримання судді до нього було застосовано силу та нанесено тілесні ушкодження, що суперечить гарантіям незалежності судді та гарантованої недоторканності судді.

З огляду на наведене, збори суддів ГСК висловили занепокоєння з приводу законності, об’єктивності та неупередженості досудового розслідування цього кримінального провадження і наголосили на необхідності дотримання приписів міжнародного та національного законодавства.