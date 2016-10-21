11.01.2017 18:02



Керуючий партнер київського офісу міжнародної юридичної фірми DLA Piper Law Firm Маргарита Карпенко була переобрана до складу виконавчого комітету Ukraine Business Council на 2017 рік.

Маргарита Карпенко має практичні знання та досвід ведення бізнесу в різних сферах.

Бізнес-асоціація UBC була створена в 1995 році та представляє інтереси американських компаній, що працюють в Україні. Також вона сприяє розвитку тісних торгівельно-економічних зв’язків між США та Україною.

Закон і Бізнес