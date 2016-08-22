11.01.2017 12:47



Як передбачено змінами до ПК, розділ Кодексу про Податкову міліцію виключається з моменту набрання чинності Закону про Фінансову поліцію. Але приймаючи ці зміни вночі, нардепи прийняли текст з помилкою, яка залишає Податкову міліцію «поза законом».

На цю ситуацію звернула увагу народний депутат Тетяна Острікова на своїй Facebook-сторінці, передає «Закон і Бізнес».

«Планувалося, що норма про ліквідацію податкової міліції набуде чинності разом з новим законом про створення фінансової поліції, ймовірність прийняття якого цим складом Ради близька до нуля. Тобто ніколи. Так і голосувалося при цій умові. Однак, в законопроекті змінили номер пункту про податкову поліцію, а в перехідних положеннях, які стосуються набрання чинності відповідними нормами - номер змінити забули. І виходить, що пункт 134 про виключення з Податкового кодексу розділу ХVІІІ - 2 «Податкова міліція» набрав чинності», — написала нардеп.

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» набув чинності з 1 січня 2017 року після підписання Президентом та публікації. Відповідно до пункту 134 документу Розділ XVIII-2. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ виключено з Податкового кодексу. Але у Перехідних положеннях зазначено, що Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім: «пункту 133 розділу І (щодо виключення розділу ХVІІІ2) — з дня набрання чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та інших осіб, з якими цей орган взаємодіє».

Таким чином допущено помилку у номері пункту, який набирає чинності. На що і звернула увагу нардеп.

«Як видно, пункту 134 немає в переліку виключень, норми яких набувають чинності разом з законом про створення служби фінансових розслідувань. Це означає, що зараз немає правових підстав для діяльності податкової міліції, у неї немає законних прав та визначених законом повноважень. Однак, і сам орган в установленому порядку, відповідно до закону, не ліквідований, правонаступник його не визначений, кримінальні провадження, справи та документи нікому не передані, підслідність злочинів в КПК, зокрема про ухилення від сплати податків, залишилася за податковою міліцією. Де-юре, правовий статус податкової міліціі наразі – «поза законом». Де-факто, вона не ліквідована, співробітники не звільнені, провадження не передані, продовжує свою діяльність», — зазначила парламентар.

Із ситуації, що склалася Острікова бачить два варіанти виходу.

«1) отримати певне роз'яснення (на мою думку, сумнівне з точки зору правової чистоти) про те, що це технічна помилка і пункт 134 закону має набути сили разом з відповідним законом про створення фінансової поліції; або 2) внести зміни в Податковий кодекс, пройшовши через процедуру розгляду законопроекту, передбачену Законом України «Про Регламент», — резюмувала Тетяна Острікова.

Про те, як прийнятий о пів на третю ночі закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» (№5368) позбувся низки важливих норм, яких дуже чекав бізнес читайте у статті «Фіскали контратакують».

Закон і Бізнес