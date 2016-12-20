11.01.2017 09:34



11 січня АПУ, ВККС та Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» презентують програму кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Верховного Суду з метою обговорення порядку проведення іспиту та методики встановлення результатів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Асоціації правників України, презентація відбудеться об 13:00 за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик 2.

Питання заплановані до обговорення:

- Основні результати спеціальної перевірки кандидатів.

- Анонімне письмове тестування: що потрібно знати кандидату?

- Практичне завдання: якими вміннями і навичками повинен володіти кандидат?

- Особливості тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей кандидатів.

- Чого очікувати від дослідження досьє кандидата?

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України оголошено конкурс на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

За період з 9 по 25 листопада 2016 року про намір взяти участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду Вищу кваліфікаційну комісію суддів повідомило 1436 кандидатів. З них 17 суддів діючого ВСУ повідомили про намір взяти участь у конкурсі.

За результатами відбору, допущено до конкурсу було 653 кандидати. 31% з них не має досвіду роботи суддею. Також серед кандидатів 30% — судді нижчих інстанцій, які вперше претендують на вищу посаду. За результатами розгляду документів у ВККС назвали основні причини відмов.

Закон і Бізнес