06.01.2017 14:22



Норму щодо необхідності отримання від органу місцевого самоврядування дозволу на перепланування житла скасовано. Відповідна постанова Кабміну набрала чинності з 5 січня 2017 року.

КМУ опублікував текст постанови від 28 грудня 2016 року №1024 «Про внесення змін до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків», передає «Закон і Бізнес».

Згідно документу, виконання робіт з переобладнання та перепланування житлового будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1024

Київ

Про внесення змін до Правил користування

приміщеннями житлових будинків і гуртожитків

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. № 572 “Про механізм впровадження Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” (ЗП України, 1992 р., № 11, ст. 270; Офіційний вісник України, 2006 р., № 4, ст. 159; 2009 р., № 3, ст. 78), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2016 р. № 1024

ЗМІНИ,

що вносяться до Правил користування приміщеннями

житлових будинків і гуртожитків

1. У пункті 2 слова “або договором найму (оренди)” замінити словами “, договором найму (оренди) або іншим документом, що підтверджує право власності чи користування”.

2. Абзац четвертий пункту 4 викласти в такій редакції:

“переобладнання і перепланування житлових приміщень відповідно до статей 100 і 152 Житлового кодексу Української РСР.”.

3. У першому реченні пункту 5 слова “за погодженням з членами сім’ї” виключити.

4. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Власники квартир, житлових приміщень у гуртожитку визначають форму управління багатоквартирним будинком чи гуртожитком відповідно до закону.”.

5. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Співвласники житлового будинку, гуртожитку зобов’язані забезпечувати належне утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, поточний і капітальний ремонт, технічне переоснащення спільного майна житлового будинку, гуртожитку пропорційно до частки співвласника на умовах співфінансування.”.

6. Абзац восьмий пункту 10 викласти в такій редакції:

“за газ, водопостачання та водовідведення, освітлення підсобних приміщень — за чисельністю зареєстрованих осіб, що проживають у квартирі, житловому приміщенні у гуртожитку;”.

7. У пункті 11 слово “законодавством” замінити словом “законом”.

Закон і Бізнес