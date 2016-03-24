Норму щодо необхідності отримання від органу місцевого самоврядування дозволу на перепланування житла скасовано. Відповідна постанова Кабміну набрала чинності з 5 січня 2017 року.
КМУ опублікував текст постанови від 28 грудня 2016 року №1024 «Про внесення змін до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків», передає «Закон і Бізнес».
Згідно документу, виконання робіт з переобладнання та перепланування житлового будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2016 р. № 1024
Київ
Про внесення змін до Правил користування
приміщеннями житлових будинків і гуртожитків
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. № 572 “Про механізм впровадження Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” (ЗП України, 1992 р., № 11, ст. 270; Офіційний вісник України, 2006 р., № 4, ст. 159; 2009 р., № 3, ст. 78), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1024
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил користування приміщеннями
житлових будинків і гуртожитків
1. У пункті 2 слова “або договором найму (оренди)” замінити словами “, договором найму (оренди) або іншим документом, що підтверджує право власності чи користування”.
2. Абзац четвертий пункту 4 викласти в такій редакції:
“переобладнання і перепланування житлових приміщень відповідно до статей 100 і 152 Житлового кодексу Української РСР.”.
3. У першому реченні пункту 5 слова “за погодженням з членами сім’ї” виключити.
4. Пункт 6 викласти в такій редакції:
“6. Власники квартир, житлових приміщень у гуртожитку визначають форму управління багатоквартирним будинком чи гуртожитком відповідно до закону.”.
5. Пункт 8 викласти в такій редакції:
“8. Співвласники житлового будинку, гуртожитку зобов’язані забезпечувати належне утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, поточний і капітальний ремонт, технічне переоснащення спільного майна житлового будинку, гуртожитку пропорційно до частки співвласника на умовах співфінансування.”.
6. Абзац восьмий пункту 10 викласти в такій редакції:
“за газ, водопостачання та водовідведення, освітлення підсобних приміщень — за чисельністю зареєстрованих осіб, що проживають у квартирі, житловому приміщенні у гуртожитку;”.
7. У пункті 11 слово “законодавством” замінити словом “законом”.
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!