28.12.2016 17:28



Якщо перепланування приміщення не передбачає втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування, власникам або наймачам житла не потрібно буде отримувати дозвільні документи.

Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час засідання Уряду, передає «Закон і Бізнес».

«Урядовою постановою ми спростили Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків. Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільних документів», — сказав він.

Також Віце-прем’єр-міністр зазначив, що після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію також не потребується.

Закон і Бізнес