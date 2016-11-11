03.01.2017 15:47



Конституційний Суд України отримав конституційне подання ВСУ щодо офіційного тлумачення сполучення слів «як неправосудного» ужитого в частині четвертій статті 62 Конституції.

Як повідомляє прес-служба КСУ, конституційне подання направлено на вивчення в Секретаріат Суду, передає «Закон і Бізнес».

Текст конституційного подання розміщений на офіційному сайті КСУ в рубриці «На розгляді Суду».

Нагадаємо, 16 грудня Пленум ВСУ не підтримав звернення до Конституційного Суду щодо визначення конституційності статті 375 ККУ. Судді вирішили звернутися до КСУ тільки щодо офіційного тлумачення слова «неправосудного» в статті 62 Конституції.

Відповідне звернення було затверджено на засіданні Пленуму ВСУ 26 грудня 2016 року. У поданні судді просять визнати провадження за ним невідкладним та розглянути у місячний строк. У провадженні за цим поданням братиме участь суддя ВСУ Волков Олександр Федорович.

Закон і Бізнес