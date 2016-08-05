29.12.2016 15:35



Розширити випадки коли органи опіки можуть не сплачувати судовий збір пропонують народні обранці. Причина — недостатнє фінансування для його сплати.

Відповідно до п.14 ч.2 ст.3 закону «Про судовий збір», судовий збір не справляється із заяв, апеляційних та касаційних скарг про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді здійснюють Мін’юст, суб’єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги, органи опіки та піклування або служби у справах дітей.

Водночас, як зазначають народні депутати, органи опіки та піклування уповноважені здійснювати захист прав та законних інтересів не лише малолітніх чи неповнолітніх осіб, а і повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно реалізувати свої права і виконувати обов’язки.

При цьому раніше законодавство не передбачало сплату судового збору у таких справах. Тому група парламентарів підготувала законопроект «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору органів опіки та піклування при поданні окремих видів заяв (скарг)» (№5605), яким передбачено повернути ці пільги. Наразі ж бюджет необхідні кошти для таких справ не передбачає.