29.12.2016 13:57



Народні депутати вирішили не враховувати час ознайомлення з матеріалами справи до загального строку досудового розслідування. Мовляв, зараз ним зловживають.

Народні депутати вирішили не враховувати час ознайомлення з матеріалами справи до загального строку досудового розслідування. Мовляв, зараз ним зловживають.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)» (№5610), підготовлений групою народних обранців.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, строк досудового розслідування включає в себе також час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами провадження. «Час, який потрібен для такого ознайомлення не можливо спрогнозувати заздалегідь, що зазвичай породжує процесуальні спори між сторонами захисту та обвинувачення», — наголошують ініціатори змін.

За їхніми словами поширеною є практика затягування кримінального провадження шляхом утворення штучних перешкод: ознайомлення з 5-10 аркушами провадження протягом дня, неявка сторони захисту для ознайомлення через завантаженість в інших процесах, виведення із робочого стану копіювальної техніки чи фотоапаратів тощо.

Тому парламентарі пропонують встановити, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст.290 КПК не зараховується до загального строку досудового розслідування. Таким чином обвинувачення фактично матиме більше часу для розслідування.