Президент ААУ Олег Рачук: «Оновлений формат дав друге дихання конкурсу, зробив його відомим і показав нові горизонти»

КАТЕРИНА БУТОВЧЕНКО

16 грудня в Києві відбулась урочиста церемонія нагородження переможців щорічного всеукраїнського конкурсу «Адвокат року». Захід, який традиційно проводить Асоціація адвокатів України, цього року передбачав нову форму як для учасників, так і для організаторів.

Переможці та лауреати

Саме тому, на думку президента ААУ Олега Рачука, для конкурсу цей рік був непростим і став свого роду перевіркою на міцність. На першому етапі інтернет-користувачі обирали учасників на сайті ААУ. За результатами он-лайн-голосування було визначено фіналістів змагання — до п’яти учасників у кожній із заявлених практик. Після цього конкурсна комісія на підставі аналізу анкет, наданих фіналістами, визначала переможців у кожній з практик.

«Оновлений формат дав друге дихання конкурсу, зробив його відомим і показав нові горизонти, — наголосив О.Рачук. — На плечі конкурсної комісії лягло величезне завдання — визначити кращих серед кращих. Пишаюся тим, що ми відмінно впорались із завданням! Кожен член комісії заслуговує найвищої оцінки. Під час голосування вони були неупереджені, і, незважаючи на дискусії, я радий, що рішення щодо переможців були одностайні».

Отже, за результатами конкурсу переможцями були визнані:

• у практиці аграрного та земельного права — керуючий партнер Alexandrov&Partners Дмитро Александров;

• у практиці кримінального права — Олег Несінов (адвокат, м.Дніпро);

• у практиці податкового права — керуючий партнер АО «Вдовичен та партнери» Олег Вдовичен;

• у практиці сімейного права — керуючий партнер ЮК AVG Group Катерина Власюк.

Урахувавши рекомендації конкурсної комісії, правління ААУ званням «Адвокат року» у 2016 році нагородило голову Ради адвокатів Одеської області Йосипа Бронза. За вагомий внесок у розвиток адвокатури України асоціація також нагородила ректора Академії адвокатури України Тетяну Варфоломеєву, народного депутата Георгія Логвинського та голову Ради адвокатів Закарпатської області Олексія Фазекоша.

У рамках підбиття підсумків діяльності ААУ правління організації також відзначило нагородами:

• «Кращий голова відділення ААУ» — голову відділення в Харківській області Людмилу Гаврилову;

• «Кращий голова комітету ААУ» —голову комітету сімейного права та майнових спорів Ганну Гаро;

• «Кращий громадський діяч» — члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голову Ради адвокатів Рівненської області Павла Луцюка;

• «За вагомий внесок у розвиток ААУ» — адвоката Лесю Дубчак.

В асоціації також упевнені, що новий підхід до номінацій, церемонії, відбору кандидатів поставить хрест на можливих спекуляціях і домислах, а тому пропонують адвокатам, експертам ринку, маркетологам і ЗМІ подавати власні зауваження та пропозиції.

«Ми вже провели роботу над помилками, а також обов’язково візьмемо до уваги побажання й коментарі, — зазначив О.Рачук. — У будь-якому разі основними принципами цього заходу були, є й залишатимуться публічність, прозорість і незалежність. Саме тому ми зробили все можливе, щоб максимально об’єктивно та незалежно провести он-лайн-голосування, незважаючи на спроби злому сайту ААУ».

У цілому організатори задоволені результатами конкурсу. «У моїй пам’яті надовго залишаться здивовані очі переможців, а також щасливі обличчя всіх присутніх», — відзначила виконавчий директор ААУ Ганна Аксьонова.

Під час урочистостей О.Рачук також анонсував старт наступного дійства: «Реакція адвокатської спільноти та громадськості в цілому показала, що інтерес до конкурсу зростає, тому ми закликаємо всіх, хто впевнений у своїх силах, подавати заявки й поборотися за статус «Адвокат року — 2017». Місця у відбірковому турі вистачить для всіх!»

Принагідно «Закон і Бізнес» поцікавився в переможців конкурсу «Адвокат року» останніми трендами в практиках, а також запитав про очікування та прогнози на наступний рік.

«Роблячи одну справу, зможемо вивести наш аграрний бізнес на новий рівень»

Дмитро Александров, керуючий партнер Alexandrov&Partners:

— Перш за все хотів би подякувати кожному, хто підтримав мене в конкурсі «Адвокат року — 2016» та віддав голос за мою кандидатуру. Що стосується змін, яких варто очікувати у сфері земельного та аграрного права у 2017 році, то необхідно акцентувати увагу на такому.

Безумовно, питання щодо відкриття ринку землі буде актуальним і надалі. Сприяти цьому будуть не тільки економічні фактори, а й зовнішній тиск. Тому зростатиме вартість орендної плати за землю.

Також варто очікувати законодавчих змін, пов’язаних із регулюванням легального механізму фактичного володіння сільськогосподарськими землями (маю на увазі використання договорів емфітевзису). Вже сьогодні лунають заклики щодо обмеження строку дії зазначених договорів.

Окрім цього, аграрії змушені працювати не тільки з живими, а й з мертвими. Така ситуація виникає, коли власники паїв помирають, а спадкоємці їх не отримують.

У 2016 році внесено зміни до низки законодавчих актів, які дещо врегулювали питання відумерлої спадщини. Проте, як показує практика, доведеться робити додаткові корективи.

Безумовно, є й інші питання, які потребують вирішення для можливості ефективного функціонування аграрного сектору нашої країни. Тільки приймаючи ефективні рішення, можна очікувати гарного розвитку подій.

І наостанок хотів би навести слова відомого американського письменника Роберта Кольєра: «Успіх — сума невеликих зусиль, що повторюються день у день». Упевнений, що, роблячи одну справу, зможемо вивести наш аграрний бізнес на новий рівень.

«Очікую нововведень у межах оголошеної на 2017 рік реформи адвокатури»

Олег Несінов, адвокат, м.Дніпро:

— Церемонія нагородження була продумана до дрібниць. Урочистість заходу поєдналася з можливістю цікавого спілкування між його учасниками. Прикрашали подію ялинка та дитячі малюнки. Ну і, безперечно, — шаманське, торт, кава в супроводі струнного оркестру. За що велика подяка організаторам.

Що стосується прогнозів на наступний рік для кримінального права та процесу, то я очікую таких змін:

1. У Кримінальному процесуальному кодексі — врегулювання питання юрисдикції, процедури касаційного оскарження, як наслідок, переходу до триланкової судової системи, де Верховний Суд буде касаційною інстанцією. Також — уведення спрощеного порядку розгляду кримінально караних діянь невеликої тяжкості та врегулювання суперечностей між повноваженнями Національного антикорупційного бюро та прокуратури. І, звісно, — нововведень у межах оголошеної на 2017 рік реформи адвокатури.

2. У Кримінальному кодексі — зміни правила складання покарань і зарахування строку попереднього ув’язнення, а також гуманізації в частині звільнення особи від подальшого відбуття покарання через хворобу. Адже в останньому випадку суди дотепер керуються постановою Пленуму Верховного Суду 1973 року.

«Найбільш суттєві податкові нововведення є головним чином декларативними»

Олег Вдовичен, керуючий партнер АО «Вдовичен та партнери»:

— Очікувані зміни у сфері податкового законодавства я особисто сприймаю як щось на зразок яскравих обіцянок під новорічну ялинку. Найбільш суттєві податкові нововведення є головним чином декларативними та мають примарний характер практичного втілення.

Навіть довгоочікувана ліквідація податкової міліції має змогу знівелюватись як досягнення. Адже наразі відсутні будь-які процедурні та методологічні засади функціонування підрозділу-спадкоємця.

Розрекламовані головні «антикорупційні зміни», такі як запровадження електронного кабінету платника податків та передання функцій адміністрування до Міністерства фінансів, на практиці можуть утілитись у неякісний електронний сервіс та чергову реорганізацію фіскалів.

У сфері податкового контролю особливих змін очікувати не варто взагалі, а враження від запропонованої прозорості плану-графіка податкових перевірок марніють на тлі закінчення терміну дії «мораторію».

Таким чином, які б сюрпризи не чекали на нас у 2017 році, варто пам’ятати, що лише спільними зусиллями ми здатні забезпечити впевненість і енергію процвітання бізнесу в будь-яких податкових умовах».

«Хочеться вірити, що Україна — на порозі реформ»

Катерина Власюк, керуючий партнер ЮК AVG Group:

— Питання сімейного права стали дуже актуальними за останні роки. Хоча законодавство в цій сфері не зовсім відповідає сучасним тенденціям та світовим стандартам, узагальнення практики, рішення вищих судів та деякі законодавчі ініціативи пробуджують віру, що Україна — на порозі реформ.

Одна з найбільш проблемних «зон» сімейного права — питання стягнення аліментів на утримання дітей. На розгляді в парламенті перебуває проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання» (№4928). Будемо сподіватися, що у 2017 році він буде проголосований та набере чинності.

Головними новаціями є спрощений порядок стягнення аліментів (наказне провадження) та збільшення мінімального розміру аліментів із 30 до 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Також проект передбачає, що аліменти є власністю дитини, й дозволяє судам при визначені їх розміру враховувати не тільки офіційні доходи, а й витрати боржника.

Зміни до Цивільного процесуального кодексу, що містяться в проекті, уможливлять отримання аліментів без подання позову, у спрощеному режимі.

Проте лише одного закону недостатньо. Держава має проводити агітаційну роботу, аби в дорослих сформувалося дбайливе ставлення до своїх дітей. Також потрібно створювати державні компенсаторні механізми, адже не слід сподіватися на різке поліпшення найближчим часом ситуації з виконанням рішень судів щодо стягнення аліментів.