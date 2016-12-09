21.12.2016 16:25



Хоча парламентарям ФРН дозволені побічні заробітки, у деяких випадках це може призвести до конфлікту інтересів. Такого висновку дійшли в організації Transparency International, запропонувавши прийняти кодекс поведінки депутата.

На тлі задекларованих доходів народних депутатів України підробітки німецьких законодавців виглядають більш ніж скромними. Є відомості тільки про двох членів Бундестагу з побічними доходами, що перевищують €250 тис. При цьому зі 630 депутатів лише 164 узагалі отримують хоч щось, окрім зарплати. А якщо й одержують, то, як правило, €7000—30000 на рік.

Проаналізувавши рід їхніх побічних занять, експерти залишили в списку 105 осіб, які потенційно можуть опинитися в ситуації конфлікту інтересів, якщо парламентська і позапарламентська спеціалізація збігаються, пише DW.

Зайнятися цією темою спонукала недавня історія з представником фракції ХДС/ХСС, членом парламентської комісії з питань оборони Флоріаном Ганом. Він брав участь у підготовці рішення про багатомільйонне замовлення Міністерства оборони для консалтингової фірми IABG. При цьому Ф.Ган є одночасно членом наглядової ради IABG, за що отримує побічний дохід до €30000 на рік.

Якщо встановити сферу інтересів депутатів німецького парламенту доволі легко, то розібратися з адвокатами, які користуються особливими правами, — складніше. Тому пропонується зобов’язати адвокатів із депутатськими мандатами оголошувати хоч би галузь, в якій працюють їхні клієнти. Інакше можуть піти пересуди, якщо з’ясується, що, наприклад, обраний до Бундестагу юридичний консультант концерну Volkswagen брав участь у написанні законопроекту, що стосується автопрому.

Transparency International вимагає доповнити правила для депутатів спеціальним кодексом поведінки на випадок потенційного конфлікту інтересів. Суть пропозицій зводиться до того, щоб парламентар у кожному конкретному випадку, причому ще до початку обговорення, заявляв про можливий конфлікт інтересів, не брав участі в дебатах і голосуванні.