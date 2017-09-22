30.11.2017 09:03



Сьогодні відбудеться перше засідання Пленуму Верховного Суду, на якому планується обрати керівництво ВС, визначити день початку роботи та вирішити низку організаційних питань.

Так, за інформацією на сторінці ВС у Facebook, на порядку денному такі питання:

1. Затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду.

2. Визначення дня початку роботи Верховного Суду.

3. Обрання Голови Верховного Суду.

4. Обрання заступника Голови Верховного Суду.

5. Обрання секретаря Пленуму Верховного Суду.

6. Затвердження Положення про апарат Верховного Суду, структури апарату Верховного Суду і штатного розпису апарату Верховного Суду.

7. Стратегія діяльності Верховного Суду та створення робочих груп для розроблення:

– стратегії забезпечення єдності судової практики;

– стандартів структури судового рішення;

– комунікаційної стратегії;

– антикорупційної політики;

– основних принципів судового менеджменту (ефективного управління діяльністю Верховного Суду).

Засідання Пленуму ВС розпочнеться о 10:00 у приміщенні Кловського палацу (м.Київ, вул. Пилипа Орлика, 8).

Також має бути он-лайн трансляція події на youtube-каналі та на facebook-сторінці ВС.

Закон і Бізнес