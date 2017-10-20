29.11.2017 14:54



Народні депутати вирішили повернути практику подвійного зарахування часу тримання у СІЗО до терміну відбування покарання. Але тепер уже з урахуванням «шишок», набитих «законом Савченко».

Автори проекту «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо пом’якшення процесу відбування покарань» (№7335) визнають, що «минула спроба — прийняття «закону Савченко» — зазнала краху. Адже вийшла на волю низка особливо небезпечних злочинців, які незабаром знову опинилися за ґратами.

Врахувавши помилки, автори пропонують звузити коло тих, на кого може поширюватися особливості призначення та виконання покарань. Так, зарахування строку попереднього ув’язнення «день за два» застосовуватиметься тільки до осіб, котрі будуть засуджені за необережний злочин.

Крім того, уточнюються підстави для призначення більш м’якого покарання (ст.82 Кримінального кодексу). Зокрема, для цього необхідно відбути щонайменше 6 місяців того покарання, що визначено у вироку.

Також розширюються види заохочень, що можуть застосовуватися до осіб, позбавлених волі. Наприклад, їм дозволять святкувати на волі день народження (свій чи будь-кого із близьких — не уточнюється) з родичами чи друзями та виходити за межі колонії у вихідні.

Автори стверджують, що реалізація їхньої ідеї цього разу «покращить забезпечення дотримання прав засуджених, сприятиме ресоціалізації та виправленню засуджених».