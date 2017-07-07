29.11.2017 11:36



Нині не всі зауваження суддів щодо законодавчих актів враховуються. Якщо у судовій владі не буде органу, який матиме право законодавчої ініціативи, судді не зможуть повноцінно відстоювати свої інтереси. Таким органом має стати Вища рада правосуддя.

Таку думку висловив голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин на засіданні ГО «Асоціація слідчих суддів України» «Вдосконалення законодавства як чинник якісних змін у судочинстві», присвяченого 3-річчю організації, передає кореспондент «ЗіБ».

«Нарешті в ході реформи ми з вами дочекалися, що в нас є орган врядування ― Вища рада правосуддя, яка повноцінно представляє судову гілку влади у відносинах з іншими гілками влади. Сьогодні ми ставимо питання, чи повинен мати право законодавчої ініціативи Верховний Суд, Вища кваліфікаційна комісія суддів, ВРП. На мою думку, досить актуальним є питання надання такого права саме ВРП», ― переконаний В.Кузьмишин.

За його словами, варто звернутися до Президента, Верховної Ради з тим, що ВРП повинно бути надане право законодавчої ініціативи.

«Уявімо систему органів держвлади: є законодавча, виконавча, судова влада. Народні депутати, Кабінет міністрів мають право законодавчої ініціативи. Звичайно, є взаємодія між гілками влади, але це при досить ідеальному стані: коли немає протистояння, змагальності, яка гілка влади важливіша. Давайте будемо виходити із сьогодення. Нині є неврахування всіх тих ідей, зауважень щодо законодавчих актів, які приймаються щодо судової гілки влади. Якщо ми не матимемо сьогодні відповідного органа, який це все буде моніторити, відстоювати, звичайно, що ми будемо уразливими, не зможемо повноцінно відстоювати свої інтереси», ― вважає голова ВААС.

Тому, на його думку, ВРП повинна мати право законодавчої ініціативи.

Як до такої пропозиції ставляться самі представники ВРП, читайте в наступному числі «ЗіБ».

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