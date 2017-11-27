27.11.2017 11:17



Делегати з’їзду пропонують відтермінувати початок утворення мережі місцевих окружних судів. Такий висновок зробив. Позачерговий ХІV з’їзд суддів України в рішенні, текст якого друкує «Закон і Бізнес».

Позачерговий ХІV з’їзд суддів України

Рішення

13 листопада 2017 року м.Київ

Пропозиції делегатів з’їзду

Заслухавши виступи та пропозиції делегатів, запрошених осіб, з метою забезпечення незалежності суддів, доступності правосуддя, консолідації зусиль органів та установ у системі правосуддя та органів державної влади України, відповідно до стст.129, 132 закону «Про судоустрій і статус суддів» позачерговий XIV з’їзд суддів України

Вирішив:

7. РІЗНЕ.

7.1. Звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів невідкладно затвердити єдиний порядок оцінювання суддів на відповідність займаній посаді та графік такого оцінювання всіма суддями; не зволікати з проведенням оцінювання на відповідність займаній посаді усіх суддів, незважаючи на наявність інших завдань.

7.2. Щодо здійснення підготовки до реорганізації, ліквідації окремих місцевих судів та утворення нових місцевих окружних судів:

7.2.1. Визнати такими, що є недостатніми, заходи Державної судової адміністрації стосовно інформаційної політики щодо доведення до громадськості та суддів України проведеної роботи щодо оптимізації кількості судів та суддів під час підготовки процедур реорганізації, ліквідації окремих місцевих судів та утворення місцевих окружних судів.

7.2.2. Визнати, що при здійсненні роботи стосовно оптимізації кількості судів та суддів Державна судова адміністрація України повинна ураховувати: чіткий механізм визначення судового навантаження, особливості впровадження нового процесуального законодавства та створення Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, дотримання принципу рівності суддів у питанні суддівської винагороди, а також питання забезпечення доступності правосуддя, транспортного сполучення та географічного розташування судів.

7.2.3. Звернутися до Президента як гаранта додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина із пропозицією відтермінувати початок утворення мережі місцевих окружних судів з метою недопущення обмеження гарантій на звернення до суду під час утворення, реорганізації та ліквідації окремих місцевих судів.

7.2.4. Запропонувати Вищій раді правосуддя під час вирішення питань, пов’язаних із реорганізацією, ліквідацією окремих місцевих судів та утворення нових місцевих окружних судів проводити консультації з Консультативною радою голів судів при Вищій раді правосуддя, Радою суддів України та іншими органами суддівського самоврядування.

7.2.5. Звернутися до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо недопущення застосування конкурсних засад при вирішенні питання переведення суддів місцевих судів до новоутворених окружних місцевих судів того самого рівня внаслідок утворення, реорганізації чи ліквідації окремих місцевих судів.

7.2.6. Звернутися до Державної судової адміністрації щодо забезпечення умов переведення до новоутворених окружних місцевих судів кваліфікованих працівників апарату місцевих судів із судів, які будуть реорганізовані чи ліквідовані.

7.2.7. Звернутися до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Ради суддів, Державної судової адміністрації, Національної школи суддів, органів суддівського самоврядування, громадських об’єднань суддів щодо належної координації в системі судоустрою, щодо правової інформованості населення та забезпечення широкого обговорення питань оптимізації кількості судів і суддів під час підготовки процедур реорганізації, ліквідації місцевих судів та утворення мережі місцевих окружних судів шляхом проведення конференцій, форумів, круглих столів тощо.

7.2.8. Державній судовій адміністрації невідкладно направити до судів України усі напрацювання та матеріали з питань оптимізації кількості судів та суддів під час підготовки процедур реорганізації, ліквідації окремих місцевих судів та утворення мережі місцевих окружних судів.

Зборам суддів судів України у місячний термін висловити свої пропозиції із зазначених питань та направити їх до Ради суддів.

Координацію заходів, пов’язаних із обговоренням зазначених питань покласти на Раду суддів.

7.5. Направити рішення з’їзду суддів органам та посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у цьому рішенні питань.

Головуючий В.СІМОНЕНКО

Секретар О.ЖУРАВСЬКА