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Адвокати переконані, що метою реформаторів є позбавлення правників справжньої незалежності.

Адвокати переконані, що метою реформаторів є позбавлення правників справжньої незалежності.

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