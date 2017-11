Прийдешня реформа адвокатури може перекреслити здобутки самоврядування

КАТЕРИНА БЄЛЯЄВА

За 5 років адвокатській спільноті вдалося побудувати систему самоврядування, якій заздрять колеги з інших країн. Українська адвокатура має широке міжнародне представництво, піклується про захист прав своїх членів, опікується підвищенням їх кваліфікації. Та все може бути зведено нанівець із прийняттям нової редакції профільного закону.

Світове визнання

Національна асоціація адвокатів України відсвяткувала 5-у річницю своєї діяльності. Рішення про створення НААУ, на думку багатьох правників, стало визначальним кроком для національної юридичної спільноти.

Це рішення далося нелегко, адже спочатку, відзначив у коментарі «ЗіБ» заступник голови Ради адвокатів України Валентин Гвоздій, багато хто з адвокатів не лише не розумів, навіщо створювати єдину професійну організацію, а й відверто побоювався цього, вважаючи НААУ «міністерством» адвокатури.

Нині ж, переконані фахівці, в адвокатів не залишилося сумнівів із приводу доцільності функціонування НААУ, а саму асоціацію визнали далеко за межами України. Так, за останні роки НААУ приєдналася до International Bar Association, The Council of Bars and Law Societies of Europe, Union Internationele des Avocats та створила 18 представництв за кордоном.

Її не тільки визнали, а й почали заздрити досягненням. Про це засвідчили виступи іноземних гостей на конференції з нагоди святкування річниці «НААУ — 5 років успіху». Скажімо, представник Російської Федерації зауважив, що багато з того, чого досягли українські адвокати, в РФ навіть не ризикнуть поставити на порядок денний реформування. На думку голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Олександра Дроздова, це зізнання російського колеги якнайкраще ілюструє здобутки українського самоврядного органу.

Реєстр власним коштом

Крім власне створення НААУ, до здобутків відносять значну кількість аспектів. Наприклад, важливим кроком стало створення Єдиного реєстру адвокатів України.

Створювався ЄРАУ, як зауважила в коментарі «ЗіБ» голова НААУ й РАУ Лідія Ізовітова, у надзвичайно складних умовах. На відміну від державних реєстрів, які фінансувалися за рахунок платників податків, видатків на створення реєстру адвокатура не мала — щорічні внески ще не почали надходити. Тож кільком десяткам адвокатів довелося запускати реєстр власним коштом.

Незважаючи на важкий старт, зазначив В.Гвоздій, реєстр перетворився на унікальний продукт, аналогів якому у світі практично немає.

Реєстри інших країн, як правило, значно простіші й містять лише перелік осіб, котрі мають право на провадження адвокатської діяльності. Що ж до ЄРАУ, то, крім відомостей про адвокатів, у ньому міститься багато іншої інформації. До того ж він працює безперебійно.

Робота в комітетах

До іншого визначного досягнення НААУ фахівці відносять розгалужену систему комітетів. Їх у структурі НААУ — 14. На думку члена РАУ від Хмельницької області Оксани Каденко, комітети дають можливість оперативно акумулювати інформацію, доводити її до центру та отримувати відповідь.

Одним з визначальних є комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Серед іншого, аби максимально забезпечити захист прав адвокатів в Україні, асоціація підписала угоду про використання програмного забезпечення Legal Alarm. Цей мобільний додаток дає змогу зробити дистанційний виклик для повідомлення про вчинення протиправних дій стосовно адвоката та отримати правову допомогу в такій ситуації. За час діяльності комітету він опрацював 326 звернень щодо порушення прав адвокатів і вжив 51 захід щодо їх захисту.

Іншим органом НААУ, до якого була прикута увага під час конференції, став комітет з питань адвокатської етики. Серед його напрацювань присутні відмітили формування чіткої позиції з приводу того, чого адвокатам слід уникати в соціальних мережах. Ідеться про заборону вживати нецензурні вислови, образи стосовно колег тощо.

Несподівана загроза

Особливо серед досягнень адвокати відзначають сприяння підвищенню кваліфікації представників спільноти. За роки діяльності НААУ провела 78 тренінгів у межах асоціації та 99 — спільно з іншими організаціями. Участь у навчанні взяло 38 тис. осіб. Відповідно до меморандуму з Радою правничих та адвокатських товариств Європи отримані сертифікати визнаються в країнах Старого світу.

До визначних досягнень самоврядування член РАУ від Чернігівської області Людмила Гринь віднесла створення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та її органів на місцях. Про плідну роботу говорять статистичні данні. Так, за час функціонування ВКДКА провела 48 засідань, під час яких розглянуто 4313 звернень, прийнято 1139 рішень і винесено 44 постанови. При цьому ВКДКА не працює на постійній основі, а всі її члени є діючими адвокатами.

Надзвичайне значення надається прозорості роботи самоврядних органів. Щороку секретаріат НААУ, РАУ оприлюднює консолідовану фінансову звітність. З нею можна ознайомитися на офіційному сайті НААУ. За роки діяльності асоціації Вища ревізійна комісія адвокатури 4 рази її перевіряла та не виявила жодних порушень.

А ось ложкою дьогтю для НААУ став законопроект, розроблений Радою з питань судової реформи та представлений на розсуд світового співтовариства в обхід національної адвокатури (див. «ЗіБ»). У документі, переконаний В.Гвоздій, пропонується фактично зруйнувати самоврядування адвокатів і звести нанівець усі здобутки. Таку позицію вважає неприпустимою і член РАУ від Закарпатської області — найстарший представник ради Василь Кошеля. Він упевнений, що адвокати не допустять паплюження здобутків останніх 5 років.

Сподіваються на підтримку колег у парламенті й інші правники. Та чи пригадають, опрацьовуючи профільний закон, депутати-юристи свою професію, а також чи зважать на те, що після сплину строку депутатських повноважень їм, швидше за все, доведеться до неї повернутися, — залишається невідомим.

КОМЕНТАР ДЛЯ «ЗіБ»

Які визначні досягнення НААУ ви можете назвати?

Дієвий реєстр

Валентин ГВОЗДІЙ,

заступник голови Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України:

— ЄРАУ працює безперебійно. У багатьох країнах аналогів українського реєстру не існує. Зазвичай такі реєстри є простими й містять лише перелік осіб, що мають право провадити адвокатську діяльність. ЄРАУ є надзвичайно складним продуктом, над яким постійно працює команда програмістів. За 5 років свого існування він жодного разу не «ліг», на відміну від реєстрів державних органів, які також позиціонувались як досить прогресивний продукт. Ми завжди маємо он-лайн-інформацію, що відповідає дійсності. Реєстр доповнюється новими сервісами, а адвокати за допомогою нього можуть отримувати величезну кількість інформації.

Напрямки роботи

Олександр ДРОЗДОВ,

адвокат, голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури:

— У рамках НААУ діють 14 комітетів, які за своєю багатопрофільністю зачіпають найактуальніші напрями діяльності адвокатів. Це і комітет з міжнародних зв’язків, і комітет із захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, і комітет з питань безоплатної правової допомоги, і нещодавно створений комітет з медичного і фармацевтичного права та біоетики. Сьогодні чимало адвокатів мають ентузіазм працювати в комітетах і роблять це дуже ефективно.

Зворотний зв’язок

Оксана КАДЕНКО,

член Ради адвокатів України від Хмельницької області:

— Надзвичайним досягненням НААУ є надзвичайна прозорість. Крім масштабних щорічних звітів, адвокати інформуються про її діяльність за допомогою веб-сайту, засобів масової інформації, безпосередніх контактів на заходах підвищення кваліфікації, конференціях, зустрічах та ін. Діяльність НААУ адвокат може бачити безпосередньо та втручатись у цей процес. Зокрема, він може безперешкодно звертатися до РАУ з пропозицією вдосконалити якийсь порядок, урегулювати якісь правовідносини. І рада завжди на це реагує. Це свідчить про те, що адвокат може вчасно виявити проблему й має безпосередній зв’язок із центральним органом.

Належне представництво

Ярослав ЗЕЙКАН,

адвокат:

— На жаль, діюча влада взяла курс на огульну критику судів, а це у прямому відношенні стосується й адвокатів. Хоча насправді рівень правосуддя в Україні був достатньо високим — 90 і більше процентів справ вирішувалися за законом. Так, були деякі ситуації. Але я б хотів бачити іншу державну інституцію, де б за законом вирішувалось більш як 90% справ. І адвокати в цьому були на висоті.