23.11.2017 18:05



За наслідками перевірки регіонального органу Державної служби України з питань праці (Держпраці України) додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування до промислового підприємства застосовано штрафні санкції на загальну суму майже 800 тисяч гривень у зв'язку із порушенням мінімальних державних гарантій в оплаті праці та інших вимог трудового законодавства.

Оскільки клієнт не погоджувався із цими рішеннями, юристами LS GROUP їх було оскаржено до адміністративного суду. Позовні вимоги обґрунтовувались відсутністю підстав для перевірки, а виявлені порушення не відповідали фактичним обставинам.

Під час судового розгляду юристи LS GROUP спростували зауваження, що нашим клієнтом допущено неналежну оплату роботи працівників у нічний і надурочний час та довели, що на підприємстві ведеться достовірний облік виконуваної працівниками роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку, тобто висновки органу контролю про порушення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, нормативно та документально не обґрунтовані. Водночас, підприємство вжило всіх заходів щодо усунення порушень, які були допущені.

За наслідками розгляду апеляційний адміністративний суд погодився із правовою позицією юристів LS GROUP та 22 листопада цього року скасував постанови регіонального органу Держпраці про застосування штрафних санкції.

Елеонора Максименко, адвокат LS GROUP, - «Вірні превентивні акценти в організації роботи підприємства можуть мінімізувати ризики застосування штрафів на десятки та сотні тисяч гривень.

Найперше, що треба пам’ятати - законність допуску до роботи працівників. З ними мають бути укладені трудові договори (на підставі яких мають видаватись накази керівника про допуск до роботи), або інші – цивільно-правові договори (оренди, авторські, про надання послуг тощо) у випадку, якщо вони мають статус підприємця.

В обов’язковому порядку необхідно пересвідчитися, що працівники, які отримують заробітну плату в розмірі, який менший мінімально встановленого, дійсно працюють неповний робочий час. Важливо вчасно і в повному обсязі здійснювати відповідні виплати працівникам, включаючи державні гарантії.

Особливо важливий момент – сама перевірка. Зважуючи на можливі значні фінансові втрати, наразі до цього питання слід ставитись надзвичайно відповідально.

Працівники повинні бути готові до цієї процедури, розуміти права і обов’язки не тільки перевіряючих, але і свої.

Варто пам’ятати, що показання свідків відіграють чи не найважливішу роль для інспектора. Ними можуть бути як працівники підприємства, так і постійні клієнти, робітники сусідніх підприємств чи офісів тощо.

Ще один вагомий аспект – правомірність дій інспекторів. Компетентну та професійну допомогу в цьому питанні завжди надасть юрист чи адвокат».

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