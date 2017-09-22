23.11.2017 15:36



У Львівському апеляційного господарському суді визначили переможців ІІ етапу конкурсу «Правосуддя майбутнього – очима дітей». Участь у ньому взяли діти зі спеціальних шкіл-інтернатів Львова та Львівської області.

ІІ етап Міжрегіонального конкурсу творчих робіт для дітей з особливими освітніми потребами відбувся 21 листопада 2017 року. Переможці конкурсу візьмуть участь у ІІІ етапі конкурсу в м.Києві, який заплановано провести у приміщенні Верховного суду України 14 грудня 2017 року з нагоди відзначення Дня працівників суду України.

Організаторами конкурсу виступили Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів», Громадська організація «Інститут судового менеджменту», Львівський апеляційний господарський суд.

Під час відвідування дітьми суду керівник апарату суду Олена Палюх провела для них екскурсію та ознайомила із суттю професії судді. Гості відвідали зали судових засідань, де мали змогу приміряти мантію та зробити фотографію на згадку. Також поспілкувалися з головою суду Борисом Плотніцьким, який розповів про повсякденне життя установи. Відтак дітям показали театралізовану виставу за участі акторів Львівського академічного театру ляльок.

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