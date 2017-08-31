23.11.2017 11:43



Кабінет Міністрів України найближчим часом своїм розпорядженням рекомендує графік перенесення робочих днів у 2018 році з урахуванням встановлених законом святкових і неробочих днів в Україні.

Текст проекту розпорядження Кабміну, який традиційно розробляється Мінсоцполітики, зазвичай без жодних змін ухвалює Кабінет Міністрів.

Згідно із законом подібні перенесення робляться «з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу».

За загальним правилом, враховуючи положення статті 73 Кодексу законів про працю України (з урахуванням останніх змін), у 2018 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводитиметься у такі святкові дні і дні релігійних свят:

1 січня - Новий рік (понеділок);

7 січня - Різдво Христове, православне (неділя);

8 березня - Міжнародний жіночий день (четвер);

8 квітня - Пасха (неділя);

1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (вівторок);

9 травня - День Перемоги (середа);

27 травня - Трійця (неділя);

28 червня - День Конституції України (четверг);

24 серпня - День незалежності України (п'ятниця);

14 жовтня - День захисника України (неділя);

25 грудня - Різдво Христове, католицьке (вівторок).

Відповідно до статті 67 КЗпП , якщо святковий або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Згідно з проектом розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2018 році», 9 березня (п'ятниця) також стане вихідним днем. Таким чином, на вітання жінок у чоловіків буде чотири дні з 8 по 11 березня. Так само чотириденні канікули утворюються на першотравень - з 28 квітня по 1 травня (робочий день 30 квітня пропонується зробити вихідним). Проектом розпорядження передбачається, що вихідним днем ​​стане і 29 червня. У зв'язку з цим ми отримаємо ще одні канікули з 28 червня по 1 липня. Також не доведеться відпрошуватися раніше з роботи для святкування нового 2019 року. 31 грудня 2018 року Кабмін також запропонував зробити вихідним днем.

Правда, всі ці канікули і вихідні доведеться відпрацьовувати по суботах. Згідно з документом, робочими стають 17 березня, 5 травня, 23 червня і 29 грудня.

Варто зауважити, що графіки вихідних днів розраховані для працівників з 5-денним робочим тижнем. А розпорядження про перенесення робочих днів завжди носить рекомендаційний характер. Згідно КЗпП остаточне рішення про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві приймає власник або уповноважений ним орган (керівник) підприємства шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

Як оплачується робота та лікарняні у зв'язку із перенесенням вихідних і робочих днів можна дізнатися тут.

Коли вигідно брати відпустку - у травні чи липні, з понеділка або в якийсь інший день? Відповіді на ці питання залежать від того, що для вас важливіше: побільше погуляти або отримати більше відпускних. Формулу розрахунку відпускних і заробітної плати можна побачити тут.

Порядок розрахунку норми тривалості робочого часу на підприємстві у 2017 році можна переглянути тут.

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