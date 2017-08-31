Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Вихідні дні - 2018: Кабмін визначить святкові та вихідні дні

Святкові та вихідні дні 2018 року. Для збільшення зображення натисніть на малюнкові

Святкові та вихідні дні 2018 року. Для збільшення зображення натисніть на малюнкові

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