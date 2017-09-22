20.11.2017 14:33



Призначення тимчасово виконуючого обов’язки Голови нового Верховного Суду викликане тим, що жодна інша особа не має права зарахувати суддів до штату. А без цього законники не набудуть належного статусу, й неможливо буде провести Пленум та обрати Голову ВС.

Це пояснив суддя Касаційного цивільного суду при ВС, т.в.о. Голови Дмитро Луспеник під час обговорення першочергових організаційних питань роботи «Прозорість у конкурсному відборі – відкритість в організації діяльності», передає кореспондент видання «Закон і Бізнес». Захід організовано за підтримки Асоціації правників України.

Відповідно до ч.5 ст.147 закону «Про судоустрій і статус суддів» тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду здійснює повноваження керівника суду як юридичної особи (не голови) до моменту призначення на посаду судді такого суду щонайменше одного законника. Однак т.в.о. керівника апарату має чіткі повноваження, до яких не входять питання штату суддів, натомість він займається апаратом. «Хто призначить першого суддю? Немає в перехідних положеннях цієї норми», – сказав Д.Луспеник.

Відтак, на першому засіданні організаційного комітету йому запропонували зайняти посаду т.в.о Голови Суду. Д.Луспеник зазначив, що він у судовій системі 34 роки, ніколи не претендував, не претендує й не претендуватиме на адміністративні посади, тому що він є «робочою конячкою». «Я все життя розглядав справи, займався наукою, навчав студентів та молодих суддів. І маю намір продовжувати цим займатися», – проінформував він.

Однак у будь-якому випадку має бути повноважна особа, яка може зараховувати суддів до штату. Оскільки у ст.52 профільного закону йдеться, що статус судді має особа, призначена суддею, яка займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Відтак, без вирішення цього питання просто неможливо було б скликати Пленум ВС, бо призначені указом Президента законники не набули б статусу.

Тому Д.Луспеник підписав наказ про те, що приступає до виконання обов’язків судді ВС, потім на підставі протоколу засідання оргкомітету — наказ, що він тимчасово виконує обов’язки голови «виключно для скликання Пленуму ВС, а не для вирішення будь-яких інших питань».

За його словами, зараз вже підписано багато наказів про зарахування до штату суддів ВС, у нормальному режимі працюють кадрова та бухгалтерська служби.

Уже визначена дата проведення Пленуму – 30 листопада цього року, й резервний день – 1 грудня. Першим питанням на порядку денному буде затвердження регламенту. Другим – визначення дати початку роботи нового ВС, планується, що це буде 15 грудня поточного року. Третім – обрання Голови Суду. Потім – обрання заступника голови, якщо обраний голова визначиться з кандидатурою. П’ятим – обрання секретаря Пленуму, шостим – затвердження штатного розпису.

Одне з найголовніших, на думку Д.Луспеника, питань стоїть у порядку сьомим. Це затвердження Стратегії діяльності, «формування філософії ВС, його нового обличчя», а також створення відповідних робочих груп, які працюватимуть над її втіленням у життя.

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Закон і Бізнес