20.11.2017 12:34



Поки не буде реальної відповідальності правоохоронців за безпідставне ініціювання проведення обшуків і безпідставне вилучення будь-якого майна підприємців, навряд чи ми зможемо говорити про захист бізнесу.

Таку думку у зв'язку з прийняттям Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами при провадженні досудового розслідування (на базі проекту №7275) висловила в коментарі виданню «Закон і Бізнес» адвокат, партнер ЮФ GOLAW Анжеліка Сицько.

Експерт переконана, що закон не дає реальних інструментів захисту від протиправних дій правоохоронців у процесі проведення обшуку і не дає реальних інструментів відновлення своїх прав від незаконно проведеного обшуку.

А.Сицько зазначила, що до сьогодні право на проведення обшуку санкціонували слідчі судді. Однак новим Законом встановлено додаткові підстави для проведення обшуків і вилучення серверів, які безпосередньо стосуються компетенції слідчих суддів з надання таких санкцій.

«Я не вірю в те, що віднесення до компетенції слідчих суддів питання про залучення до проведення обшуку спецпідрозділів, допоможе захистити підприємців від приходу до них людей у камуфляжі і в масках», – наголосила А.Сицько.

На думку адвоката, якби новий Закон давав змогу відразу після обшуку (наприклад, протягом 48 годин) оскаржити безпідставність проведення обшуку з наслідками повернення всього вилученого, то кількість обшуків у країні явно б зменшилася.

При цьому А.Сицько додала, що якби ще й слідчих суддів зобов'язали виконувати Закон і не розглядати клопотання про арешт вилученого під час обшуку майна без реального власника цього майна, тоді можна було би сміливо заявляти про те, що прийнятий дійсно якісний Закон щодо захисту бізнесу.

Закон і Бізнес