20.11.2017 09:47



Робоча група Універсального періодичного огляду Організації Об’єднаних Націй сформувала 190 рекомендацій Україні щодо ситуації з правами людини. Україна повинна розглянути ці рекомендації та дати на них відповідь не пізніше березня 2018 року.

На цьому наголосив заступник голови Постійного представництва Грузії при відділенні ООН в Женеві Іраклі Жгенті в рамках третього періодичного огляду Ради ООН з прав людини. При цьому Жгенті не уточнив, які саме рекомендації було затверджено, передає «УНІАН».

Повний текст доповіді разом з підсумковим розділом буде розповсюджено електронною поштою 24 листопада 2017 року. До 1 грудня 2017 року усі делегації матимуть можливість внести редакційні правки у підсумковій частині доповіді відповідно до їхніх заяв.

Цьогоріч доповідачами щодо огляду ситуації з правами людини в Україні виступили представники Нідерландів, Руанди та Грузії.

Україна була однією з 14 країн, що проходила огляд Ради ООН з прав людини на сесії з 6 по 17 листопада. Перший і другий огляди для України відбулися у травні 2008 року і жовтні 2012 року.

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