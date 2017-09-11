17.11.2017 17:17



Усі обшуки, а також процес винесення судом ухвали про обшук фіксуватимуться технічними засобами звуко- та відеозапису. Без цього докази визнаватимуться недопустимими.

Про це, зокрема, йдеться у прийнятому Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (№7275), передає «Закон і Бізнес». Закон підтримали 312 депутатів.

Законом, зокрема, запроваджується обов’язкова звуко- і відеофіксація проведення обшуку. При цьому докази, отримані в ході обшуку та не зафіксовані технічними засобами, визнаватимуться недопустимими. Також недопустимими будуть уважати докази, отримані під час виконання ухвали про обшук, винесеної без технічної фіксації, або в разі, коли вони були отримані під час обшуку, на який не було допущено захисника.

Окрім цього, законом забороняється вилучати оригінали фінансово-господарської документації, комп’ютерну техніку, сервери та мобільні телефони суб’єктів підприємницької діяльності. Хоча є виключення. Так, згідно з Законом, ч.2 ст.168 «Порядок тимчасового вилучення майна» Кримінального процесуального кодексу доповнено текстом, що забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, яка на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зауважимо, що у прикінцевих та перехідних положеннях зазначено, що «Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім норм в частині застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів, які набирають чинності з 1 січня 2019 року».

Закон і Бізнес