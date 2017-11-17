17.11.2017 15:51



Наразі лише 8% судових рішень виконуються, що формує негативне ставлення до судів та є одним із показників рівня довіри до судової влади. Тож варто перепідпорядкувати виконавчу службу з Мінюсту до судової влади.

Про це повідомив голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк під час робочої зустрічі з експертом Міжнародного валютного фонду Сімоном Гінзбургом, передає «Закон і Бізнес».

Голова ДСАУ поінформував, що виконанням судових рішень опікується Державна виконавча служба, діяльність якої координується Міністерством юстиції України, яке реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів. При цьому він зазначив, що коли в судах були судові виконавці, то виконання рішень судів становило 60%.

«Відповідно до статистичних даних загалом в Україні знаходиться на виконанні на 24 мільярди гривень виконавчих листів. Тільки по господарських судах за 9 місяців поточного року на виконання очікують 5463 виконавчих листи майже на 2 мільярди гривень», – сказав З.Холоднюк.

Сімон Гінзбург наголосив, що необхідно забезпечити збір якомога чіткіших статистичних даних та зрозуміти процес наповнення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру виконавчих проваджень.

Закон і Бізнес