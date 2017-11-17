Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Виконавчу службу слід підпорядкувати судовій владі, – З.Холоднюк

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Коментарі

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Циник

Всезнающий Холоднюк) И здесь он дока! Законы толкует как ему вздумается. Да еще причину неисполнения решений судов выявил. Точно, судебный исполнитель сразу решит проблему)))

17.11.2017 23:16 Відповісти