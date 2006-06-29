Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Дія клятви Гіппократа

За певних обставин суд може надати тимчасовий доступ до документів, що становлять лікарську таємницю.

За певних обставин суд може надати тимчасовий доступ до документів, що становлять лікарську таємницю.

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