Німеччина стане першою європейською країною, де визнають інтерсексуалів

18.11.2017 10:03



Конституційний суд ФРН ухвалив рішення, що у свідоцтвах про народження повинна з’явитися графа «третя стать». Таким чином, Німеччина стала першою європейською країною, де в інтерсексуалів з’явилася додаткова можливість самоідентифікації.

До кінця 2018 року уряд повинен прийняти закон, що вводить додаткову гендерну категорію. У рішенні суду сказано, що нинішня система дискримінує інтерсексуалів.

Власне до Феміди звернулася дівчина, тестування хромосом якої показало, що біологічно її неможливо віднести до жодної зі статей.

Передбачається, що третя стать у документах буде позначена або як «інтер», або як «інший». Представник німецького парламенту вже заявив, що Бундестаг має намір виконати вимогу суду.

Активісти групи «Третій вибір», яка активно просувала ініціативу на захист інтерсексуалів, написали в офіційному акаунті на Твіттері, що «приголомшені та втратили дар мовлення», пише Бі-Бі-Сі.

Інтерсексуалами вважаються люди, які мають і чоловічі, і жіночі статеві ознаки. За даними ООН, це стосується приблизно 1,7% населення Землі.

На офіційному рівні інтерсексуали визнані як окрема гендерна категорія в Австралії, Індії, Новій Зеландії, Непалі та США, де минулого року видали перше свідоцтво про народження з позначкою про інтерсексуальність.

У Німеччині з 2013 року інтерсексуали могли не заповнювати графу про статеву належність. До цього навіть у спірній ситуації влада вказувала або чоловічу, або жіночу стать.