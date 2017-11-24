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Голова Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Лідія Ізовітова: Реформа проводиться в закритому кулуарному режимі всупереч деклараціям про демократичність та прозорість цього процесу.

Голова Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Лідія Ізовітова: Реформа проводиться в закритому кулуарному режимі всупереч деклараціям про демократичність та прозорість цього процесу.

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