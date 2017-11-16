16.11.2017 12:46



В Україні святкуватимуть два Різдва Христових – 25 грудня за григоріанським календарем і 7 січня за юліанським. Окрім цього, День праці відзначатимуть лише 1 травня, а 2 травня стає робочим днем.

За відповідний Закон про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів (№5496) сьогодні проголосували 238 депутатів Верховної Ради, передає «Закон і Бізнес».

Документ було прийнято з поправкою про скасування вихідного і святкового дня 2 травня. День праці відзначатиметься лише 1 травня.

Нагадаємо, автори законодавчої ініціативи наголошували, що в Україні налічується близько 11 тис. релігійних католицьких і протестантських громад, що становить близько 30% від усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христове за григоріанським календарем. Саме щоб забезпечити їхні права на святкування Різдва, 25 грудня включили в число офіційних святкових днів України.

Закон і Бізнес