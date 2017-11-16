Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ 25 грудня стає вихідним днем, а 2 травня – робочим, – ухвалено закон

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Коментарі

0
скептику

Дивно, що ЗіБ у властивій йому жовчній манері не написав про це.

16.11.2017 14:03 Відповісти
0
скептик

Ну, так тепер треба зробити вихідним й католицьку Пасху та Вознесіння (католики Європи святкують саме цей день, а не Трійцю). А потім можна й про інші релігії подбати...

16.11.2017 12:52 Відповісти