16.11.2017 10:09



На стадії касаційного перегляду суд не має права з посиланням на недостатність зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого провадження ухвалювати рішення про закриття касаційного провадження. Такого висновку дійшов Верховний Суд України у постанові від 17.10.2017.

У 2012 р. товариство з обмеженою відповідальністю звернулось до Луганського окружного адміністративного суду із позовом до Державної податкової інспекції. У позові ТОВ просило скасувати податкові повідомлення-рішення. Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Апеляційний суд позов задовольнив. ДПІ оскаржила до Вищого адміністративного суду. ВАС витребував матеріали у суду першої інстанції. Однак через події на Сході матеріали були втрачені і суд зробив спробу відновити провадження. Зробити це вдалося частково. Отриманих матеріалів для ВАС виявилось недостатньо і він провадження у справі закрив. Вердикт ВАС ДПІ оскаржила до ВСУ.

У постанові № 21-508а17 ВСУ зауважив, що на стадії касаційного перегляду рішень судів першої та апеляційної інстанцій, приводом для якого є касаційна скарга, а підставами – порушення судом норм матеріального чи процесуального права, суд касаційної інстанції не має повноважень на ревізію рішення суду про відновлення втраченого судового провадження і права на підставі ст. 279 Кодексу адміністративного судочинства з посиланням на недостатність зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого провадження ухвалювати рішення про закриття касаційного провадження.