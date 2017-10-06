22.11.2017 15:37



Закон «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» сьогодні підписав Президент.

Відповідну інформацію розміщено на сайті Президента, передає «Закон і Бізнес».

Нагадаємо, документом пропонується викласти в новій редакції Господарський, Цивільний процесуальні кодекси, Кодекс адміністративного судочинства України, внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та понад 25 інших законодавчих актів. Без них неможлива робота нового Верховного Суду.

Передбачається, що внесення змін сприятиме подоланню процесуальних проблем, які перешкоджають ефективному судовому захисту в Україні, удосконаленню принципів судочинства (змагальності, диспозитивності, пропорційності) та процесуальних механізмів (розгляд справ, запобігання зловживанню правами, впровадження «електронного суду» тощо).

Невдовзі після оприлюднення офіційного тексту закону "Закон і Бізнес" випустить друком спеціальну збірку, що міститиме текст нового Цивільного процесуального кодексу.

Закон і Бізнес