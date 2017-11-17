Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Голова АГ «Солодко і партнери», адвокат Євгеній Солодко:

Євгеній Солодко: «Виправдувальні вироки не мають бути чимось екстраординарним»

Євгеній Солодко: «Виправдувальні вироки не мають бути чимось екстраординарним»

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